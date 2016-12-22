МЧС предупредило москвичей о ливне и шквалистом ветре

В Москве 23 и 24 августа ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом говорится в экстренном предупреждении ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, ухудшение погоды наступит в «ближайшие 1–2 часа». В столице ожидаются сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер порывами 15–20 м/с.

В МЧС предупредили, что в связи с ухудшением погодных условий возможны затруднения в движении транспорта и аварии, повреждение линий электропередачи, повал деревьев. При этом ранее спасатели сообщали об угрозе возникновения пожаров из-за жаркой погоды в столице 23 августа.





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