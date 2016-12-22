В Краснодарском крае в результате ДТП погибла мать и двое детей

Мать и двое детей погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и мотоблока с прицепом в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел на 13-м километре трассы Калининская — Новониколаевская в Калининском районе края вечером 22 августа. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что 80-летний водитель ВАЗ-2106 столкнулся с мотоблоком с прицепом, в котором в тот момент были десять человек, в том числе дети. В результате аварии погибла 41-летняя женщина, ее 9-летняя дочь и 2-летний сын.

Водитель мотоблока, пассажир и еще пятеро детей были госпитализированы с травмами. В ведомстве уточнили, что один взрослый и 8-месячный ребенок находятся в тяжелом состоянии. В пресс-службе ГУ МВД подчеркнули, что пассажирам запрещено находиться в прицепе мотоблока во время движения. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

В начале августа в результате ДТП в Краснодарском крае погибли четыре человека. Авария произошла на 8-м км трассы Приазовка — Воронцовка — Должанская. Водитель Hyundai Solaris не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в Citroen Berlingo.

В результате ДТП погибла водитель Hyundai и два пассажира, включая 13-летнего ребенка. Водитель Citroen и двое детей 13 и 7 лет были доставлены в больницу с травмами. По факту ДТП ГУ МВД по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).