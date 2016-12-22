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СМИ узнали о поисках «Матч ТВ» партнера для создания букмекерской конторы
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СМИ узнали о поисках «Матч ТВ» партнера для создания букмекерской конторы
Бизнес, 01:37
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СМИ узнали о поисках «Матч ТВ» партнера для создания букмекерской конторы

Телеканал «Матч ТВ» ищет партнера для создания букмекерской конторы. Об этом газете «Коммерсантъ» заявил гендиректор букмекерской компании bwin в России Дмитрий Сергеев.

По словам президента букмекерского клуба «Бинго-Бум», стоимость создания конторы совместно с партнером в первый год составит 800-900 млн руб. Он отметил, что за получение лицензии телеканалу придется потратить 1,63 млрд руб., включая необходимые банковские гарантии, размер чистых активов и взносы.

По данным двух источников газеты, «Матч ТВ» проводит переговоры с БК «Олимп», основателем которой является бизнесмен из Казахстана Анарбек Жауыров. По словам другого собеседника газеты, совладельцы «Олимпа» владеют несколькими неактивными лицензиями, которые ориентированы на партнерство с различными игроками, включая «Матч ТВ».

Источник газеты на рынке сообщил о том, что телеканал пока что не имеет договоренностей с «Олимпом». По его словам, «Матч ТВ» также ведет переговоры с крупнейшими в России букмекерскими конторами «Лига ставок» и «Фонбет», добавив, что они также далеки от завершающей стадии.

Другой источник «Коммерсанта» на рынке заявил, что по закону владелец букмекерской лицензии может запустить только один сайт для приема ставок. В таком случае, партнеру телеканала придется отказаться от своего бренда в пользу «Матч ТВ».

Ранее, 16 августа, агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании-оператора «Матч ТВ», ООО «Национальный спортивный телеканал» сообщала, что телеканал планирует создать букмекерский сервис под брендами «МатчСтавка» и «Match! Stavka».

«Возможность организации букмекерского сервиса в настоящее время нами изучается, но говорить о каких-либо шагах преждевременно», — отметили в пресс-службе компании.

Согласно изученным агентством документам, «Национальный спортивный телеканал» подал заявку в Роспатент на регистрацию брендов «МатчСтавка» и «Match! Stavka». В документах указывается, что телеканал сможет заниматься букмекерской деятельностью, а также выпускать и продавать лотерейные билеты и сувениры под своими новыми брендами.

Теги: «Матч ТВ» , Ставки , букмекерские конторы
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