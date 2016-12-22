В Дублине после выезда автомобиля на тротуар госпитализировали 6 человек

Шесть человек госпитализированы в результате выезда автомобиля на тротуар в центре Дублина. Об этом сообщает газета Irish Times.

Инцидент произошел в 18:15 по местному времени (21:15 мск) возле перекреста Аделаид-роуд и Эрсфорт-террас. В результате столкновения с пешеходами автомобиль Saab перевернулся. После этого в городские больницы были доставлены шесть человек, включая водителя машины, сообщили источники Irish Times. Двое из них находятся в критическом состоянии.

По данным газеты, в полиции не рассматривают инцидент как теракт. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением. После инцидента правоохранительные органы Дублина перекрыли часть улиц в центре города. Полиция намерена допросить водителя после того, как его выпишут из больницы и установить обстоятельства происшествия.