«Галс Девелопмент» нашла возможного покупателя на офис Mail.ru

Входящая в ВТБ компания «Галс Девелопмент» нашла возможного покупателя на одну из башен комплекса Skylight на Ленинградском проспекте в Москве. Бизнес-центр, который в 2011 году арендовала Mail.ru Group, намерена купить группа «Регион». Однако сделка может не состояться из-за завышенной цены, считают участники рынка

О том, что ГК «Регион» ведет переговоры с «Галс-Девелопмент» о покупке 27-этажной башни «А» в бизнес-центре Skylight на Ленинградском проспекте, сообщило сегодня агентство RNS. Эту информацию РБК подтвердили пять источников на рынке коммерческой недвижимости.

Переговоры о покупке здания арендопригодной площадью почти 30 тыс. кв. м начались около 6 месяцев назад, рассказал один из них. При этом эксклюзивное соглашение между сторонами действует до сентября, отметил второй собеседник РБК.

Здание было полностью сдано в аренду Mail.ru Group в 2011 году сроком на 10 лет. «Галс-девелопмент» намерено получить за него 16 млрд руб. с учетом НДС, знает один из собеседников РБК. При этом реальная рыночная стоимость актива — около 11 млрд руб., отмечает представитель крупной международной консалтинговой компании. «Разница между ожиданиями продавца и покупателя слишком велика, поэтому если сделка и будет заключена, то не на рыночных условиях», — уверен источник РБК на инвестиционном рынке Москвы.

В «Галс-Девелопмент» не стали комментировать информацию о переговорах. Член совета директоров ГК «Регион» Андрей Жуйков не ответил на вопрос РБК.

Общая площадь бизнес-центра Skylight — около 100 тыс. кв. м. Он состоит из двух башен, площадь каждой из которых 31 тыс. кв. м. Еще 38 тыс. кв. м приходится на подземную часть. «Галс-Девелопмент» ищет покупателя на штаб-квартиру Mail.ru с 2013 года. При этом вторая башня распродается отдельными лотами.