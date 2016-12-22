Германия экстрадировала в Россию обвиняемого в пособничестве террористам

В Россию из Германии экстрадирован Адам Албаков, который обвиняется в пособничестве терроризму. Об этом сообщается на сайте МВД России.

По версии следствия, с мая 2012 года он отправлял в горно-лесистую местность, где скрывались террористы, еду, одежду и медикаменты. Боевики, которым помогал Албаков, находились в розыске.

Уголовное дело против Албакова было возбуждено в феврале 2013 года по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ (пособничество участникам вооруженного формирования, не разрешенного законом). В 2016 году после того, как стало известно, что он скрывается за границей, Албаков был объявлен в розыск по линии Интерпола.