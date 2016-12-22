Тинькофф Банк запустил свою систему банкоматов

Тинькофф Банк запустил в Москве свою систему банкоматов. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитного учреждения, поступившем в РБК.



Всего в столице банк открыл 28 банкоматов, следует из информации ​мобильного приложения Тинькофф Банка.



Как отмечается в сообщении, в августе и сентябре сеть новых банкоматов будет расширена. Они появятся в торговых центрах крупных городов, в том числе в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре, и Новосибирске.

Как рассказал председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз, в банкоматы будут внедрены технологии по распознаванию лиц. «С помощью наших банкоматов можно единоразово снимать или вносить крупные суммы денег в рублях и в валюте», — сказал он. В программное обеспечение банкоматов Тинькофф внедрена платформа идентификации и верификации лиц LUNA, которая была разработана компанией VisionLabs и система видеонаблюдения iVideon.

Новые банкоматы будут работать на снятие наличных денег, пополнение счета, перевода средств и внесение платежей. Они работают с такими платежными системами, как Mastercard, Visa и «Мир».

О том, что Тинькофф Банк установил свой первый банкомат, стало известно 4 июля. Он был поставлен в торговом центре «Водный» в Москве. Всего банк планирует установить «несколько сотен» банкоматов. Сначала они будут поставлены в города, где проживают более 500 тыс. человек.