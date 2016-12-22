Киев начнет вещание 11 телеканалов и четырех радиостанций в ЛНР

Президент Украины Петр Порошенко 22 августа открыл в населенном пункте Бахмутовка в самопровозглашенной ЛНР (ранее Луганская область) новую телерадиостанцию, которая обеспечит трансляцию 11 украинских телеканалов и четырех радиоканалов на эту территорию. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook.

Он назвал открытие телебашни в Бахмутовске «шагом к восстановлению единства Луганщины» и Украины.

Председатель Луганской областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил на своей странице в Facebook, что телевышка позволяет транслировать 12 цифровых телеканалов и четыре FM-радиостанции. Радиус ее охвата — 60 км.

В начале августа стало известно о разработке властями Украины методики глушения вещания российских телеканалов на линию разграничения на востоке Украины.

Полпред самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего заявил РБК, что сообщения о блокировке российских телеканалов напоминают «пиар-акцию», а технически это невозможно.

Позже, 17 августа, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что телевышка в селе Чонгар в Херсонской области начала тестовое вещание в Крыму.

Транслируются передачи с телеканалов: «UA: КРЫМ» (НСТУ), «Пятый канал», «Прямой канал», ICTV и «Черноморская ТРК».

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский заявил РБК, что попытки Украины повлиять на внутреннюю информационную повестку республики безуспешны.