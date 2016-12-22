АвтоВАЗ назвал сроки поставки автомобилей Lada на Кубу

Первые автомобили Lada для такси на Кубу будут поставлены в ноябре. Об этом заявил глава АвтоВАЗа Николя Мор на Международном форуме автомобилестроения в Москве, передает корреспондент РБК.

По его словам, в первой партии будет около 300 машин. Мор подчеркнул, что АвтоВАЗ не планирует продавать машины в рознице на Кубе. «Куба — очень специфичный рынок, он целиком регулируется Министерством транспорта», — сказал он.

Директор АвтоВАЗа объяснил, что для того, чтобы на острове владеть автомобилем, нужно получить разрешение от Министерства транспорта. «Даже российский посол, чтобы купить машину, должен иметь специальное разрешение», — добавил Мор.

О том, что АвтоВАЗ планирует поставить автомобили на Кубу, Мор заявлял в марте. По его словам, компания хочет проверить «реакцию рынка». Тогда он говорил, что на Кубу будут отправлены модели Vesta и Largus, а первые поставки запланированы на май. Автомобили поставят таксомоторным, прокатным и туристическим фирмам.

Директор АвтоВАЗа заявлял, что если Куба решит покупать автомобили Lada, компания подпишет с ней контракт в 2018 году. Кредиты на поставку автомобилей на остров может дать Внешэкономбанк, сообщал представитель России на Кубе Александр Богатырь.