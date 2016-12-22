На столкнувшемся с танкером эсминце США нашли останки моряков

На американском эсминце USS John McCain, который столкнулся с танкером, найдены останки погибших моряков. Об этом сообщил командир американского Тихоокеанского флота Скотт Свифт, передает Associated Press.



По его словам, останки были найдены в отсеках эсминца, которые были заполнены водой из-за повреждений. Кроме того, участники поисковой операции из Малайзии нашли в море тело, отметил представитель ВМС. Свифт сказал, что так как тело не идентифицировано, он не может сказать, был ли погибший моряком эсминца. Поисковая операция продолжается, заявил он.

Эсминец USS John S. McCain столкнулся с танкером, который шел под флагом Либерии, в Малаккском проливе около порта Сингапура. В результате пятеро моряков получили ранения, а десять пропали без вести. В ВМС США заявляли, что танкер, с которым произошло столкновение, следовал в Сингапур. Как сообщал Reuters, корабль перевозил около 12 тыс. т нефти. Из-за инцидента утечки нефтепродуктов в море не было.



После случившегося глава Министерства обороны США Джеймс Мэттис и руководитель военно-морскими операциями адмирал Джон Ричардсон заявили о приостановке всех действий ВМС США на один день. В Пентагоне отметили, что это сделано с целью расследования обстоятельств столкновения американского эсминца с танкером.