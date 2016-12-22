Умер лидер группы «Рабфак» Александр Семенов

Лидер музыкальной группы «Рабфак» Александр Семенов найден мертвым в своей квартире в Москве. Об этом сообщается «Пятый канал». Причина смерти не называется.
В понедельник, 21 августа, знакомый музыканта Александр Елин в своем Facebook написал, что Семенов пропал утром 19 августа. По его словам, лидер группы не отвечал на звонки и в мессенджерах, а информации о нем в больницах и моргах не было.
Елин рассказал, что приехал к Семенову на съемную квартиру, но ему никто не открыл. В полиции рассказали, что открыть квартиру может только ее хозяин, а вскрыть ее могли бы только, если бы Елин приходился родственником Семенову. Как сообщили «Известия», в результате квартиру вскрыли полицейские в присутствии владельца. Там они обнаружили тело музыканта.
В интервью РЕН ТВ российская певица Алевтина Леонтьева рассказала, что у Семенова «было не очень хорошо со здоровьем». Она сообщила, что музыкант записался в поликлинику и «наверняка, какие-то диагнозы были». Леонтьева добавила, что вскрытие тела музыканта пока не проводилось, поэтому она не знает, от чего он умер.
Группа «Рабфак» исполняла сатирические песни, тексты для которых писал поэт Александр Елин, работавший в том числе с группами «Мастер» и «Ария». Семенов был автором музыки, вокалистом и продюсером «Рабфака». Известность группе принесла песня «Наш дурдом голосует за Путина», которая была записана в октябре 2011 года перед выборами в Государственную думу.