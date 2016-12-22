Умер лидер группы «Рабфак» Александр Семенов

Александр Семенов (Фото: asemen0v / Facebook)

Лидер музыкальной группы «Рабфак» Александр Семенов найден мертвым в своей квартире в Москве. Об этом сообщается «Пятый канал». Причина смерти не называется.



В понедельник, 21 августа, знакомый музыканта Александр Елин в своем Facebook написал, что Семенов пропал утром 19 августа. По его словам, лидер группы не отвечал на звонки и в мессенджерах, а информации о нем в больницах и моргах не было.

Елин рассказал, что приехал к Семенову на съемную квартиру, но ему никто не открыл. В полиции рассказали, что открыть квартиру может только ее хозяин, а вскрыть ее могли бы только, если бы Елин приходился родственником Семенову. Как сообщили «Известия», в результате квартиру вскрыли полицейские в присутствии владельца. Там они обнаружили тело музыканта.

В интервью РЕН ТВ российская певица Алевтина Леонтьева рассказала, что у Семенова «было не очень хорошо со здоровьем». Она сообщила, что музыкант записался в поликлинику и «наверняка, какие-то диагнозы были». Леонтьева добавила, что вскрыти​е тела музыканта пока не проводилось, поэтому она не знает, от чего он умер.

Группа «Рабфак» исполняла сатирические песни, тексты для которых писал поэт Александр Елин, работавший в том числе с группами «Мастер» и «Ария». Семенов был автором музыки, вокалистом и продюсером «Рабфака». Известность группе принесла песня «Наш дурдом голосует за Путина», которая была записана в октябре 2011 года перед выборами в Государственную думу.