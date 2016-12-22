Украинская прокуратура рассказала о втором деле против Поклонской

Прокуратура Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины) расследует два уголовных дела в отношении депутата Госдумы Натальи Поклонской, второе связано с запретом меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в России). Об этом журналистам заявил прокурор Гюндуз Мамедов, сообщает украинское агентство УНН.

«В отношении Поклонской уголовное производство, если мне не изменяет память, проводится ГПУ [Генеральной прокуратурой Украины]. Хотя у нас тоже есть несколько эпизодов, связанных с ней. Поскольку мы еще не определились с подозрением, мы не отправляем эти материалы в Генеральную прокуратуру для объединения», — приводит его слова агентство. По словам Мамедова, правовую оценку действий Поклонской власти смогут дать «в ближайшее время». Он не исключил объединение двух производств в будущем.

Первое дело, о госизмене, было возбуждено в сентябре 2016 года в отношении избранных от Крыма депутатов Госдумы, среди них была и Поклонская. На Украине легитимность выборов в Госдуму не признали, депутаты объяснили это тем, что выборы проходили в Крыму и в Севастополе, которые Киев считает оккупированными территориями.

Поклонская заявила о возбуждении дела против лидера меджлиса Ильми Умерова в мае 2016 года. Тогда она была прокурором Крыма. Прокуратура заподозрила Умерова в призывах к нарушению территориальной целостности России: Умеров, заявляла Поклонская, призывал к этому в эфире украинского телеканала АТР.