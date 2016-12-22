Роскомнадзор назвал получателей профилактических писем из-за рэп-баттла

«Профилактические письма» от Роскомнадзора за недопущение размещения в своих материалах гиперссылки на запись рэп-баттла между Oxxxymiron и Гнойным (Слава КПСС), получили 26 СМИ, включая крупнейшие российские медиа — РБК, «Ведомости», «Коммерсант», «Эхо Москвы», «Российская газета», «Известия», «Взгляд», Lenta.ru и другие, сообщил РБК представитель службы.

В понедельник, 21 августа, стало известно, что Роскомнадзор привлечет к административной ответственности СМИ, разместившие в своих материалах видеозапись популярного рэп-баттла, содержащую нецензурную брань. В отношении изданий будут составлены протоколы об административном правонарушении и выписан штраф в размере 50 тыс. руб. В частности, протоколы об административном правонарушении будут составлены в отношении «РИА Новости», «МК.ru», tvrain.ru, Republic Magazine, maximonline.ru и aif.ru.

Видео баттла между рэп-исполнителями Oxxxymiron и Гнойным появилось в Сети в ночь на 14 августа и уже собрало более 18,4 млн просмотров.