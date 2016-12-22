В США заявили об отсутствии следов кибервмешательства в аварии с эсминцем

В инциденте с ракетным эсминцем США USS John S. McCain нет следов кибервмешательства. Об этом заявил руководитель военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон в Twitter.



«Признаков возможного кибервмешательства или саботажа на настоящий момент нет. Но будут рассмотрены все варианты», — написал Ричардсон.

Эсминец USS John S. McCain столкнулся с танкером, шедшим под флагом Либерии, в Малаккском проливе, недалеко от порта Сингапура. В результате столкновения пропали десять моряков. Пять членов экипажа получили ранения.

После случившегося глава Пентагона Джеймс Мэттис и Джон Ричардсон объявили о приостановке всех действий ВМС США на сутки. Они отмечали, что целями суточного моратория являются «определение всех факторов — определение того, что происходит, определение того, что произошло с двух сторон, и всех относящихся к инциденту факторов».