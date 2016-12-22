У берегов Японии затонул буксир

У берегов японской префектуры Нагасаки затонул буксир. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану.

По данным телеканала, инцидент произошел ночью неподалеку от города Хирадо. Затонувшее судно — буксир весом 98 т. Три человека были спасены с судна, еще трое числятся пропавшими. В данный момент спасатели продолжают их поиски.

В данный момент неизвестно, что стало причиной инцидента.

В конце сентября 2016 году в префектуре Ямагути в Японии затонул танкер, груженный едкой щелочью. Четыре человека, находившихся на борту, были эвакуированы.