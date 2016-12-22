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Вертолет Robinson потерпел крушение на Черноморском побережье
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Вертолет Robinson потерпел крушение на Черноморском побережье
Общество, 21 авг, 23:01
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Вертолет Robinson потерпел крушение на Черноморском побережье
На Черноморском побережье при столкновении со скалой потерпел крушение вертолет Robinson-66. В результате аварии, по данным МЧС, погиб пилот воздушного судна
Вертолет Robinson R-66. 2016 год (Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ)

Вертолет Robinson-66 разбился в районе Малый Утриш на Черноморском побережье. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

По данным ведомства, но борту самолета находился только пилот. Он, как уточнили представители ведомства, погиб. При этом источник «Интерфакса» в экстренных службах прежде сообщал, что на борту вертолета могло находиться до пяти человек.

Вертолет, как также пояснил собеседник агентства, летел в паре с аналогичным вертолетом из Анапы в Абрау-Дюрсо. Он потерпел крушение, врезавшись в гору. По предварительной информации источника «Интерфакса», воздушное судно принадлежало ростовской авиакомпании Blackwood Shipping.

По факту происшествия следователи, по информации пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК России, уже начали проверку.

В начале мая вертолет Robinson ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на республиканское управление МЧС. В Следственном комитете России (СКР) подтвердили, что три человека, находившихся на борту вертолета, погибли, передает «Интерфакс». В экстренных службах предположили, что вертолет мог потерпеть крушение из-за того, что пилот принял решение продолжить полет, несмотря на сложные погодные условия. Вертолет удалось найти при обследовании местности с воздуха в 16:25 мск. Сейчас к месту его обнаружения десантируются спасатели. МЧС Башкирии развернуло оперативный штаб в связи со случившимся. В район места крушения направили порядка 70 спасателей. Воздушное судно обнаружили в 20 км от города Белорецка. Для выяснения обстоятельств случившегося к месту, где был обнаружен вертолет, выехали спасатели. СКР начал доследственную проверку произошедшего. О пропаже вертолета в Башкирии стало известно ранее в четверг, 4 мая. На борту вертолета Robinson, принадлежащего компании «Лайн Эйр», находились три человека, включая пилота. После того как он не вышел на связь, диспетчеры поймали несколько сигналов аварийного маяка. Вертолет вел разведку лесопожарной обстановки. Автор: Георгий Тадтаев. Теги: вертолет , Башкирия ГЛАВНОЕ В Ростове-на-Дону потушили уничтоживший 100 домов пожар ОБЩЕСТВО Поселок Руза Фэмили Парк Лесные участки у 4-х озер. Ресторан, контактный зоопарк, спа-салон. Парк развлечений и спортплощадки. Рыбалка. КМД Девелопмент от 2,7 млн.рублей РБК Недвижимость Полвека «России»: история самой известной советской гостиницы ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В прокат вышел самый дорогой европейский фильм в истории СТИЛЬ 10 очень дорогих машин, которые угнали в России АВТО Как проверить лояльность своего работодателя ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ Еда по сердцу: научная диета для профилактики заболеваний сердца РБК И PHILIPS СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ РАЗДЕЛА Реклама на РБК www.adv.rbc.ru ОБЩЕСТВО, 22:47 533 Полиция нашла тело во время поисков пропавшей журналистки из Швеции Датские полицейские нашли тело женщины в проливе Эресунн, разделяющем Швецию и Данию, где ведутся поиски пропавшей шведской журналистки Ким Вааль. Об этом сообщает шведское издание Nyheter. Как добавили в полиции, опознание тела пока не производилось, поэтому говорить о том, что это Ким Вааль, рано. Шведская журналистка Ким Вааль пропала 11 августа. Она приехала в Данию, чтобы подготовить материал о самодельной подводной лодке «Наутилус» датского изобретателя Петера Мадсена. Когда она перестала выходить на связь, в полицию обратился ее молодой человек. Изобретатель признался на допросе в том, что утопил тело журналистки после того, как та погибла во время несчастного случая. Сама подлодка затонула, тела Вааль внутри нее не обнаружили. Мадсен, по его словам, «похоронил» Вааль в проливе Кёге. Полиция и спасатели тела там не обнаружили, хотя изобретатель отметил, что его могло отнести течением «куда угодно». Петер Мадсен до сих пор подозревается в убийстве девушки, так как изначально изобретатель уверял полицию, что высадил девушку живой, на одном из островов. Мадсен успел построить за свою карьеру три субмарины. Затонувший «Наутилус» был создан изобретателем вместе с группой волонтеров. Ее строительство обошлось Мадсену в $200 тыс. В 2008 году подлодка «Наутилус» стала самой большой частной субмариной в мире. Теги: Швеция , тело , журналистка Реклама на РБК www.adv.rbc.ru Новая Toyota Camry от 1299000 р.! Успей купить в августе. Toyota RAV4 по специальной сниженной цене! ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Во Франции разгорелся скандал вокруг первой леди страны СТИЛЬ Авария на 4 млн евро: почему Нюрбургринг – самое опасное место на планете АВТО 8 способов найти деньги для бизнеса РБК И БИЛАЙН Что такое «большие данные», и что будет, если мы увидим не только вершину РБК И SAP СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ РАЗДЕЛА Оповещения RBC.RU Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере Подписаться Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/590b30459a7947da28353cd9">потерпел крушение в Башкирии. Как сообщали в экстренных службах, вертолет мог потерпеть крушение из-за того, что пилот, несмотря на сложные погодные условия, решил продолжить полет. В результате случившегося погибли три человека.

Автор: Дарья Прунцева.
Теги: Крушение , кубань , Вертолет
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