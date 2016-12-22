Полиция нашла тело во время поисков пропавшей журналистки из Швеции

Датские полицейские нашли тело женщины в проливе Эресунн, разделяющем Швецию и Данию, где ведутся поиски пропавшей шведской журналистки Ким Вааль. Об этом сообщает шведское издание Nyheter.

Как добавили в полиции, опознание тела пока не производилось, поэтому говорить о том, что это Ким Вааль, рано.

Шведская журналистка Ким Вааль пропала 11 августа. Она приехала в Данию, чтобы подготовить материал о самодельной подводной лодке «Наутилус» датского изобретателя Петера Мадсена. Когда она перестала выходить на связь, в полицию обратился ее молодой человек. Изобретатель признался на допросе в том, что утопил тело журналистки после того, как та погибла во время несчастного случая. Сама подлодка затонула, тела Вааль внутри нее не обнаружили. Мадсен, по его словам, «похоронил» Вааль в проливе Кёге. Полиция и спасатели тела там не обнаружили, хотя изобретатель отметил, что его могло отнести течением «куда угодно».

Петер Мадсен до сих пор подозревается в убийстве девушки, так как изначально изобретатель уверял полицию, что высадил девушку живой, на одном из островов.

Мадсен успел построить за свою карьеру три субмарины. Затонувший «Наутилус» был создан изобретателем вместе с группой волонтеров. Ее строительство обошлось Мадсену в $200 тыс. В 2008 году подлодка «Наутилус» стала самой большой частной субмариной в мире.