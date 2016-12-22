В движении поездов по внешнему кругу МЦК произошел сбой

На Московском центральном кольце (МЦК) произошел сбой в движении поездов против часовой стрелки, говорится в сообщении Московского метро в Twitter.

В нем уточняется, что движение «Ласточек» по внешнему кругу приостановлено. Причиной названа незапланированная остановка одного из составов. Электропоезд остановился по техническим причинам», — сообщили РБК в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«По часовой стрелке поезда курсируют по графику», — добавили в московском метро.

По состоянию на 18:31 движение поездов по внешнему кругу было восстановлено, сообщили в пресс-службе МЦК.

Сбой в движении «Ласточек» на МЦК произошел также 18 августа.

МЦК — кольцевая городская железная дорога — введена в строй в сентябре 2016 года на всем протяжении Малого кольца Московской железной дороги. Она интегрирована с некоторыми ветками метро и призвана разгрузить Московский метрополитен. МЦК состоит из 31 станции, последние из которых открыты в ноябре 2016 года.