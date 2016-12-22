Путин представил кандидатов на должность губернатора Адыгеи

Президент Владимир Путин представил на рассмотрение Государственного совета — Хасэ Адыгеи три кандидатуры для избрания на должность губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Среди кандидатов — Мурат Кумпилов, с 12 января 2017 года временно исполняющий обязанности губернатора Республики Адыгея. В 2008 году занимал пост премьер-министра Адыгеи. В сентябре 2016 года его избрали депутатом Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея шестого созыва, а с 3 октября он стал его председателем.

Другим кандидатом является депутат от «Справедливой России» Александр Лобода — председатель комитета госсовета Адыгеи по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления и председатель комитета комиссии по статусу, регламенту и депутатской этике. Избирался депутатом госсовета Адыгеи пятого созыва. Имеет несколько наград, в том числе звание «Заслуженный юрист Республики Адыгея».

Также ​на должность главы республики российский лидер представил Шамсудина Пшизова, который занимает пост генерального директора ОАО «Майкопский редукторный завод».

Путин отправил в отставку главу Адыгеи Аслана Тхакушинова в связи с истечением срока его полномочий 12 января 2017 года.