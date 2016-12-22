ЦБ продлил действие временной администрации АСВ в банке «Советский»

Центральный банк продлил действие временной администрации Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в банке «Советский», говорится в приказе регулятора, который есть у РБК.

Как говорится в документе, ЦБ возложил с 21 августа на АСВ функции администрирования банком «Советский» сроком на шесть месяцев.

Казанский Татфондбанк санирует банк «Советский» с марта 2016 года. Татарстанский банк получил на эти цели от АСВ кредит размером в 10,79 млрд руб. В последний раз временная администрация в банке «Советский» была введена в феврале, после появления проблем у самого санатора — Татфондбанка. В декабре 2016 года ЦБ ввел АСВ в качестве временного администратора в казанском банке после того, как он отказался погашать свои облигации на 1,86 млрд руб.

В марте против главы Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сам он был арестован. В апреле следствие раскрыло еще один эпизод мошенничества, с которым связан Мусин. В июле АСВ в ходе инвентаризации Татфондбанка выявило недостачу 40,9 млрд руб. В середине августа против Мусина было заведено еще 13 уголовных дел в связи со злоупотреблением служебными полномочиями — ему вменяется хищение 18 млрд руб. посредством вывода залогового имущества по подложным документам.