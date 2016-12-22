Глава совета директоров АвтоВАЗа инвестирует в мусоросжигательные заводы

Председатель совета директоров АвтоВАЗа и бывший замглавы «Ростеха» Сергей Скворцов займется привлечением инвестиций в строительство мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане, а также планирует вложить в проект собственные средства, рассказал РБК гендиректор «РТ Инвеста» Андрей Шипелов.

Ранее эта компания победила в конкурсе на строительство четырех мусоросжигательных заводов в Московской области и одного в Татарстане. Общий объем финансирования проекта — 150 млрд руб. 80% из этой суммы составят кредиты, говорит Шипелов.

Еще 30 млрд руб. вложат инвесторы. «13–15 млрд руб. инвестирует «РТ-Инвест». Плюс деньги Сергея Скворцова. Кроме того, партнеры — швейцарская Hitachi Zosen Inova, которая вложит 2,5 млрд руб., и несколько крупных российских компаний», — отметил гендиректор «РТ-Инвеста», уточнив, что контракты с российскими инвесторами пока не подписаны.

По его словам, инвестиционный цикл проекта составит три-четыре года. Возврат средств инвесторов будет осуществляться за счет подключения заводов к оптовому рынку электроэнергии, говорит Шипелов.

В рамках пилотного федерального проекта «Чистая страна» будет построено четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье, с мощностью переработки 700 тыс. т отходов в год, и один в Татарстане (550 тыс. т).

Заводы должны быть введены в эксплуатацию до конца 2022 года. Победителями прошедшего в июне 2017 года конкурса на строительство заводов стали структуры компании «РТ-Инвест» («дочка» госкорпорации «Ростех») — ООО «АГК-1» в Московской области и ООО «АГК-2» в Татарстане.

Японско-швейцарская Hitachi Zosen Inova выступит поставщиком оборудования и будет контролировать эксплуатацию два года после запуска предприятий. В Подмосковье заводы будут построены в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Подольском районах.