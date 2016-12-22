Россия и Абхазия подписали контракты на поставку военного имущества

Россия и Абхазия подписали контракты на поставку последней военного имущества. Соответствующие соглашения подписали на встрече заместитель главы Минобороны России Александр Фомин и начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) Абхазии Анатолий Хрулев. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства.

Данная работа проводится в рамках договора о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года, в котором говорится, в том числе, о модернизации абхазских ВС.

Также военачальники обсудили функционирование российской военной базы в Республике Абхазия и создание Объединенной группировки войск (сил) вооруженных сил (ВС).

Российско-абхазское соглашение о создании объединенной группировки войск Госдума ратифицировала 2 ноября 2016 года. Новая военная группировка создана для «реагирования на вооруженное нападение, а также на другие угрозы военной безопасности в отношении какой-либо из сторон».

Вице-президент США Джо Байден осудил ратификацию этого договора и подтвердил поддержку американской стороной суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Занимавший тогда должность официального представителя Госдепа США Джон Кирби заявил, что в стране не признают «договор», который не является «действующим международным соглашением». Американская сторона, по его словам, считает, что Абхазия и Южная Осетия принадлежат Грузии.

В августе 2008 года Абхазия и Южная Осетия, являвшиеся частью Грузии, объявили о своей независимости. Суверенитет этих республик признали Москва, Венесуэла, Никарагуа и Науру.