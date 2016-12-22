На оранжевой ветке столичного метро произошел сбой

В Москве произошел сбой в движении поездов на Калужско-Рижской линии. Интервалы между поездами были увеличены из-за «инцидента с пассажиром».​ Об этом сообщается в Twitter Московского метрополитена.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел 11:50 мск. ​Интервалы движения поездов были увеличены от станции «Медведково» до «ВДНХ». Приблизительно через 20 минут после произошедшего составы стали прибывать на платформы по графику.

Как рассказал РБК руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, пассажир упал на рельсы на станции «Свиблово». «Около 11:40 на станции метро «Свиблово» произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого мужчина упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд и получил значительные травмы», — сообщил он.

По его словам, пострадавшего мужчину удалось извлечь из-под поезда, после чего он был направлен в больницу. Движение электропоездов после этого «вошло в обычный режим».