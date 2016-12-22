Мосгорсуд отменил арест части имущества бывшего главы Республики Марий Эл

Московский городской суд отменил решение об аресте долей в капитале шести фирм, которые контролировал бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов. Его обвиняют в получении взятки на сумму 235 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» из зала суда.

Судья потребовала направить ходатайство о принятии обеспечительных мер в Басманный суд столицы на новое рассмотрение. Под арестом остались деньги Маркелова — около 60 млн руб., говорится в сообщении.

Леонид Маркелов покинул должность губернатора Марий Эл 6 апреля по собственному желанию. Позже его задержали по обвинению во взятке. 14 апреля Маркелова арестовали на два месяца.

Бывший губернатор Марий Эл является фигурантом дела, которое центральный аппарат СКР возбудил 12 апреля. Из материалов дела следует, что не позднее декабря 2013 года Маркелов вступил в сговор с депутатом местного государственного собрания Николаем Кривашем, владельцем птицефабрики «Акашевская», по поводу субсидии из федерального и республиканского бюджетов, по госпрограмме поддержки сельского хозяйства. Следователи считают, что Маркелов знал о заинтересованности Криваша в получении низкопроцентного государственного кредита, и решил воспользоваться этим для своего обогащения. Экс-глава республики получил взятку от депутата через доверенное лицо — главу местного телеканала «Регион 12» Наталию Кожанову.

Против всех участников сделки возбудили дело по коррупционным статьям. Маркелов не признал свою вину.

27 апреля суд арестовал 23 объекта имущества, которые принадлежали чиновнику. Среди арестованного имущества оказались две квартиры Маркелова в Йошкар-Оле и одна квартира в центре Москвы.

В конце мая адвокат бывшего губернатора Марий Эл Сергей Севрук заявил, что стоимость арестованного имущества его подзащитного составляет 1 млрд руб. По его данным, арестовано имущество Маркелова в Москве, Марий Эл и Краснодарском крае. Защита подавала жалобу на это решение, поскольку считает, что нет оснований полагать, что оно куплено преступным путем.