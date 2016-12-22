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«Роснефть» закрыла сделку по покупке 49% Essar Oil
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«Роснефть» закрыла сделку по покупке 49% Essar Oil
Бизнес, 09:36
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«Роснефть» закрыла сделку по покупке 49% Essar Oil

Компания «Роснефть» приобрела у Essar Energy Holdings Ltd 49,13% акций индийской Essar Oil, это включает долю в нефтеперерабатывающем заводе Вадинар мощностью 20 млн т. Сумма сделки не разглашается, но в «Роснефти» заявили, что ее ценовые параметры «соответствуют ранее подписанным обязывающим документам».

Компания оценивает приобретенный актив как первоклассный и видит у него «значительный потенциал развития». Более половины сырья, перерабатываемого на заводе, составляет тяжелая латиноамериканская нефть.

«Конфигурация НПЗ является одной из наиболее технологически сложных в Азиатско-Тихоокеанском регионе и имеет значительные перспективы по расширению для развития нефтехимического производства», — заявили в «Роснефти». Компания также владеет долями в проектах в Венесуэле, а также имеет поставочные контракты с PDVSA. Благодаря этому в «Роснефти» рассчитывают «получить значительную операционную синергию и усилить экономическую эффективность деятельности» завода.

Одновременно о закрытии сделки по приобретению еще 49,13% в компании объявил консорциум инвесторов, в который входят зарегистрированный в Нидерландах нефтетрейдер Trafigura, а также фонд UCP Ильи Щербовича.

Комментируя сделку, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о старте нового этапа в жизни Essar Oil. «Закрытие сделки знаменательно и для «Роснефти» — компания вышла на высокоперспективный и быстрорастущий рынок АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона. — РБК). Приобретение доли в НПЗ Вадинар создает уникальные синергетические возможности с существующими активами «Роснефти» и будет способствовать росту эффективности поставок в другие страны региона», — добавил он.

По данным «Роснефти», по объемам переработки завод Вадинар занимает второе место в Индии. По уровню технологической сложности НПЗ входит в десятку лучших в мире, отмечается в пресс-релизе. Также компания владеет сетью из более чем 3,5 тыс. заправок в Индии.

«Роснефть», Trafigura и UCP подписали соглашение о покупке доли в Essar Oil в октябре 2015 года. В октябре 2016 года «Роснефть» сообщила, что стоимость сделки по приобретению компанией и консорциумом инвесторов 100% бизнеса EOL составит $12,9 млрд.

Сделку планировалось закрыть до конца марта текущего года, но, как рассказали источники РБК, близкие к одному из ее участников, это не удалось сделать из-за позиции продавцов.

Теги: «Роснефть» , Индия , Essar Oil
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