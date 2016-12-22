СМИ узнали о продаже активов Atrium European Real Estate за €289 млн

Компания Atrium European Real Estate выставила на продажу свои активы российской недвижимости. Об этом газете «Ведомости» сообщили три консультанта, работавших с компанией, и представитель компании, получившей предложение приобрести активы. Также эту информацию газете подтвердил источник, близкий к Atrium European Real Estate.

По информации собеседника газеты, компания планирует продать все объекты недвижимости сразу. По данным «Ведомостей», в отчете компании за первое полугодие речь идет о продаже двух участков площадью 60 га в Пушкине за €11 млн. Компания собиралась построить там торгово-развлекательный комплекс площадью 250 тыс. кв. м.

По словам трех консультантов, компания потеряла интерес к сделкам в России в 2014 году. Тогда компания объявила о заморозке девелоперских проектов до тех пор, пока политическая ситуация в стране не стабилизируется. Как отметили собеседники агентства, Atrium уже тогда планировала продать свой портфель российской недвижимости, но выжидала благоприятную ситуацию на рынке.

Atrium European Real Estate занимается инвестициями в недвижимость в Восточной Европе. Компания владеет 60 объектами на 1,1 млн кв. м, которые оцениваются в €2,6 млрд. Недвижимость находится в Польше, Чехии и Словакии. В России компании принадлежит семь торговых комплексов «Парк хаус» в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

По данным «Ведомостей», рыночная стоимость активов компании в России оценивается в €289 млн. Источники газеты подтвердили стоимость портфеля компании.

Как сообщил газете директор департамента консалтинга, исследований и оценки S.A. Ricci Александр Морозов, активы могут стоить гораздо больше и привлечь крупных игроков в том случае, если у них нет обременений. В то же время партнер Colliers International Станислав Бибик назвал активы компании неоднозначными, уточнив, что подобные проекты наиболее подвержены колебаниям. По мнению директора департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Алана Балоева, активы «морально устарели», а сам портфель недвижимости весьма разнороден, поэтому продать его целиком будет непросто.