В Латвии запретили продажу российских конфет «Мишка косолапый»

Суд Латвии запретил продажу российских конфет «Мишка косолапый», которые производятся на фабрике «Красный Октябрь», сообщает латвийский портал Mixnews.

Латвийский суд постановил, что товарный знак «Мишка косолапый» принадлежит компании Laima. «Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит», — заявили в суде.

Судебный процесс против фабрики «Красный Октябрь» о принадлежности товарного знака латвийская кондитерская фирма Laima начала пять лет назад. Laima производит конфеты Lācītis Ķepainītis (дословно — «Мишка косолапый». — РБК). Конфеты латвийской фирмы оформлены репродукцией одной и той же картины художников Ивана Шишкина и Константина Савицкого «Утро в сосновом лесу». Laima считала, что конфеты легко перепутать и что оформление принадлежит ей. В то же время «Красный Октябрь» обвинил латвийских кондитеров в недобросовестной конкуренции.

Истцом в процессе выступала компания с норвежским капиталом Orkla Confectionery & Snacks Latvija, ответчиком — компания Russian Sweet, дистрибьютор «Красного Октября» в Латвии.

Аналогичный процесс с эстонским производителем Kalev «Красный Октябрь» выиграл в 2015 году. Фирма Kalev производила продукцию под торговой маркой Mesikapp, что также переводится как «Мишка косолапый», а конфеты по оформлению идентичны российским.