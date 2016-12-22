Сын Германа Грефа сменил место работы

Герман Греф (справа) с сыном Олегом (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Сын главы Сбербанка Германа Грефа, Олег Греф, стал управляющим партнером в консалтинговой компании ​Brayne, сообщает Forbes.

До марта 2017 года Олег Греф в течение восьми лет работал в оценочно-консалтинговой компании «НЭО-Центр», где занимал должность вице-президента. Вместе с Грефом-младшим из «НЭО-Центра» перешли 12 топ-менеджеров, причем многие из них участвовали в проектах, связанных со Сбербанком, таких как строительство индустриального парка Алабуга, программа Sukhoi Superjet 100 и развитие курорта Красная Поляна.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Олег Греф покинул пост в конце марта. Консалтинговая компания «НЭО-Центр» фигурировала в уголовном деле главы компании «Павловскгранит» — крупнейшего в Европе производителя щебня — Сергея Пойманова.

В конце января американская компания PPF Managеment подала иск к Сбербанку. Поводом для иска стал конфликт вокруг предприятия «Павловскгранит». Компания брала кредиты у Сбербанка, но не могла их погасить. Контрольный пакет акций «Павловскгранита» перешел к «Сбербанк Капиталу». Пойманов после неудачных попыток судиться со «Сбербанк Капиталом» передал свои права американской PPF Managеment, которая и подала иск. Сам Пойманов в мае был арестован по делу о злоупотреблении полномочиями, его арест продлен до ноября.



PPF Managеment в иске суду Нью-Йорка заявляла, что Сбербанк и «Сбербанк Капитал» и их руководители якобы состояли в сговоре с руководством «НЭО Центр» и совладельцем Национальной нерудной компании (ННК) Юрием Жуковым, которых PPF Managеment обвинила в рейдерском захвате. Сумма иска к Сбербанку оценивается в $750 млн.