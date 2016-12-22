СК завершил расследование дела о хищениях в Маст-банке
Финансы, 17 авг, 17:44
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СК завершил расследование дела о хищениях в Маст-банке
Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о хищении 6 млрд руб., принадлежащих вкладчикам Маст-банка, об этом говорится в сообщении СК.
«Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя правления ОАО «КБ «МАСТ-банк». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение путем присвоения, совершенное в особо крупном размере)», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
В мае экс-президент Маст-банка Юрий Пирогов в рамках дела по крупной растрате был отправлен на два месяца в СИЗО. До этого Пирогов находился под домашним арестом, куда был помещен в декабре 2016 года по другому делу — о махинациях с векселями и незаконным обналичиванием денег.
Помимо Пирогова, по делу о растрате была арестована бывший вице-президент Маст-банка Елена Журавлева, признанная судом пособником главного фигуранта. По данным газеты «Коммерсантъ», ранее Журавлева работала топ-менеджером Мосводоканалбанка, банка «Капитал-экспресс», МТС-банка и была председателем правления Генбанка. Ни Пирогов, ни Журавлева своей вины не признают.
По версии следствия, в 2013–2015 годах Пирогов вместе с еще несколькими сотрудниками банка присвоил более 5,6 млрд руб. Схема хищения заключалась в выдаче подконтрольным им юридическим лицам в банке заведомо невозвратных, необеспеченных залоговым имуществом среднесрочных кредитов в особо крупных размерах. Сотрудники банка перечисляли кредитные денежные средств на ссудные и расчетные счета организаций, после чего под видом оплаты сделок, чтобы скрыть свои действия, перечисляли деньги на счета других подконтрольных юридических лиц.
Документальное оформление выдачи кредитов формально носило законный характер, однако фактически эти документы содержали недостоверные сведения, и все действия участников преступления были направлены на хищение и растрату денежных средств банка, заключили в СК.
Центробанк отозвал лицензию у Маст-банка в июне 2015 года, обвинив кредитную организацию в несоблюдении законов, регулирующих банковскую деятельность, и нарушении требований, предусмотренных законом об отмывании доходов. Также в ЦБ заявили, что Маст-банк предоставлял недостоверную отчетность.
«Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя правления ОАО «КБ «МАСТ-банк». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение путем присвоения, совершенное в особо крупном размере)», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
В мае экс-президент Маст-банка Юрий Пирогов в рамках дела по крупной растрате был отправлен на два месяца в СИЗО. До этого Пирогов находился под домашним арестом, куда был помещен в декабре 2016 года по другому делу — о махинациях с векселями и незаконным обналичиванием денег.
Помимо Пирогова, по делу о растрате была арестована бывший вице-президент Маст-банка Елена Журавлева, признанная судом пособником главного фигуранта. По данным газеты «Коммерсантъ», ранее Журавлева работала топ-менеджером Мосводоканалбанка, банка «Капитал-экспресс», МТС-банка и была председателем правления Генбанка. Ни Пирогов, ни Журавлева своей вины не признают.
По версии следствия, в 2013–2015 годах Пирогов вместе с еще несколькими сотрудниками банка присвоил более 5,6 млрд руб. Схема хищения заключалась в выдаче подконтрольным им юридическим лицам в банке заведомо невозвратных, необеспеченных залоговым имуществом среднесрочных кредитов в особо крупных размерах. Сотрудники банка перечисляли кредитные денежные средств на ссудные и расчетные счета организаций, после чего под видом оплаты сделок, чтобы скрыть свои действия, перечисляли деньги на счета других подконтрольных юридических лиц.
Документальное оформление выдачи кредитов формально носило законный характер, однако фактически эти документы содержали недостоверные сведения, и все действия участников преступления были направлены на хищение и растрату денежных средств банка, заключили в СК.
Центробанк отозвал лицензию у Маст-банка в июне 2015 года, обвинив кредитную организацию в несоблюдении законов, регулирующих банковскую деятельность, и нарушении требований, предусмотренных законом об отмывании доходов. Также в ЦБ заявили, что Маст-банк предоставлял недостоверную отчетность.