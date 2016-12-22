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Кабмин определил правила госзакупок одноразовых медизделий из пластика
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Кабмин определил правила госзакупок одноразовых медизделий из пластика
Экономика, 17 авг, 13:40
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Кабмин определил правила госзакупок одноразовых медизделий из пластика

Кабмин утвердил правила государственных закупок одноразовых медицинских изделий из поливинилхлоридных пластиков (ПВХ).

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

Согласно новым нормам, поставщиков будут выбирать из числа организаций, которые участвуют в расширении и локализации производства этой продукции в России. В список одноразовых медизделий вошли устройства для переливания крови, контейнеры для заготовки, хранения и транспортировки донорской крови и ее компонентов, расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких, аппараты для донорского плазмафереза, тромбоцитофереза и другие изделия.

Среди критериев, которым должны соответствовать поставщики этой продукции: наличие прав на техническую документацию на срок не менее десяти лет; достижение к 1 ноября 2023 года 75% фиксированной процентной доли стоимости российских материалов, из которых производят эти изделия; наличие добавленной стоимости в цене медизделий и др. Компании, которым позволят поставлять медизделия, должны к 1 января 2025 года экспортировать не менее 30% своей продукции. Также они должны использовать технологии и сырье, которое разработали в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы.

По данным правительства, новые правила помогут создать в России конкурентоспособное производство одноразовых медизделий из ПВХ-пластиков, которое перекроет потребности отечественной системы здравоохранения в качественных и доступных медицинских изделиях.

В феврале Минэкономразвития предложило ограничить импорт медизделий в России. Говорилось, в том числе, о катетерах и коронарных стентах ​(импланты для расширения суженных сосудов), которые предлагали внести в список зарубежных медизделий. Если эта инициатива будет одобрена, они подпадут под ограничения на госзакупках.

В конце апреля 2017 года Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу, Минздраву, Минэкономразвития, Минфину и ФАС поддержать локализацию и расширение производства медицинских изделий в стране. До 15 июня они должны были, в том числе, проработать меры обеспечения гарантий государственного спроса на медизделия. Он поручил ведомствам разработать критерии, которым должны удовлетворять производители и продукция.

Минздрав, Минэкономразвития и Минпромторг ​до 7 сентября должны ускорить переход к контролю производства и регистрации медизделий, согласно нормативными правовыми актами Евразийской экономической комиссии в этой сфере.

В начале июня Минпромторг России опубликовал план проекта по расширению и локализации производства одноразовых медизделий из ПВХ-пластика. Ход проекта можно отследить на портале правовой информации.

Теги: Минэкономразвития , кабмин , Дмитрий Медведев , ПВХ-пластик , одноразовые медизделия ...
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