В Британии зафиксирован самый низкий уровень безработицы почти за 40 лет

В Великобритании число безработных в период с апреля по июнь сократилось на 57 тыс. человек — до 1,48 млн человек, в результате в стране зафиксирован самый низкий уровень безработицы с 1975 года. Об этом говорится в отчете Управления национальной статистики (ONS).

По данным аналитиков, число безработных по сравнению с соответствующим периодом 2016 года упало на 157 тыс. человек. Уровень занятости в апреле—июне 2017 года составил 75,1%, что стало новым рекордом с 1971 года. Кроме того, сократилось число экономически неактивного населения Великобритании — в эту категорию попали 8,77 млн человек, что на 90 тыс. меньше, чем в прошлом году.

Однако последние оценки показывают, что за год уровень реальной зарплаты британцев снизился на 0,5%: средний недельный заработок работников в номинальном выражении увеличился на 2,1% в годовом выражении, при этом уровень инфляции за полгода составил 2,6%.

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