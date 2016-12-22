Путин поручил с 1 января перевести тарифы для стивидоров в рубли

Российские порты должны перейти на рубли с 1 января 2018 года при расчете тарифов для стивидорных компаний, которые занимаются разгрузкой и погрузкой в этих портах. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, сообщает ТАСС.

Данное поручение стало реакцией президента на соответствующее обращение главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева, отмечает агентство.

Российский лидер уточнил, что на этот режим оплаты порты должны перейти с «оговорками для конкретных ситуаций и конкретных проектов».

Глава ФАС считает, что переход на российскую валюту потребует от иностранных компаний закупать рубли для расчетов. Он подчеркнул, что Центробанк тоже заинтересован в таком переходе, так как это позволит развивать финансовую инфраструктуру.

«То, о чем Игорь Юрьевич [Артемьев] сказал; это все возможно», — отметил Путин.

Также глава государства попросил заместителя министра финансов России Андрея Иванова прокомментировать, почему до сих пор не произошел переход на расчет тарифов в рублях. Иванов ответил, что ведется работа по этому поручению, а о ее итогах доложат президенту.

Путин подчеркнул, что переход на рубли при расчете стивидоров стал бы «еще одним шагом» по укреплению национальной валюты, «может быть не глобальным, но все же заметным».

Правительство России отменило государственное регулирование тарифов в российских портах в 2013–2014 годах.

В октябре 2015 года Путин на заседании президентской комиссии по развитию ТЭК назвал недопустимым использование иностранной валюты во внутренних расчетах, в том числе при расчете стивидоров в российских портах. После этого ФАС исследовала рынок стивидорных услуг в российских морских портах с 2013 по 2016 год. На слишком высокие тарифы НМТП в ФАС пожаловались «Роснефть» и «РуссНефть».

По итогам исследования ФАС в 2016 году возбудила ряд дел, в том числе против крупнейшей российской портовой группы НМТП. По данным комиссии ФАС, группа компаний устанавливала тарифы за перевалку в долларах и повышала тарифы с января 2015 года «без объективных оснований». Так как НМТП — субъект естественной монополии, повышение тарифов, по мнению ФАС, является злоупотреблением ​доминирующим положением на рынке. Антимонопольная служба присудила НМТП штраф в 9,74 млрд руб.

Группа НМТП решила оспорить решение ФАС — в конце июля 2017 года столичный Арбитражный суд признал его недействительным. Он поручил НМТП перечислить в госбюджет доход в размере 9,74 млрд руб., который группа получила в результате злоупотребления своим положением на рынке. Арбитраж обязал НМТП перевести свои тарифы в рубли.