Воевавший в Донбассе дагестанец получил 2,5 года за акцию в Москве

Тверской районный суд в среду, 6 сентября, приговорил к двум с половиной годам лишения свободы уроженца Дагестана Расима Искакова за нападение на полицейского на протестной акции в Москве 12 июня. Об этом РБК сообщила менеджер правозащитного проекта «Открытая Россия» (представляет интересы подсудимого) Валентина Дехтяренко.

«Во время заседания Искаков полностью признал свою вину и раскаялся. Прокурор Лариса Сергуняева запросила в отношении него три года лишения свободы», — сказала она. По данным следствия, Искаков во время митинга 12 июня дважды применил насилие, неопасное для жизни и здоровья, к бойцу Росгвардии и полицейскому.

Как рассказал РБК адвокат Искакова Калой Ахильгов, его подзащитный «дал пинок» двум представителям правоохранительных органов во время антикоррупционной акции в столице.

Кроме того, он сообщил, что Искаков спрашивал следователя, как подтвердить, что он воевал в Донбассе. «Искаков спросил, как можно подтвердить, что он воевал на Донбассе. Следователь сказал, что не может запросить [эту информацию] в ДНР и ЛНР, а если нет подтверждений, то и официально зафиксировать это нельзя», — рассказал адвокат в разговоре с РБК.

Видео: РБК

30 июля Басманный суд арестовал Искакова, 10 августа ему продлили арест. Антикоррупционные акции прошли 12 июня во многих городах России. В Москве и Санкт-Петербурге митинги были не согласованы с властями. В Петербурге во время акции задержали 500 человек, из них 73 — несовершеннолетние. В Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержали более 850 человек. МВД приводило данные о 150 задержанных.