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В московском кинотеатре «35 мм» произошел пожар
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В московском кинотеатре «35 мм» произошел пожар
Общество, 14:25
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В московском кинотеатре «35 мм» произошел пожар

В кинотеатре «35 мм» произошло возгорание в результате проведения ремонтных работ в Центральном доме предпринимателя, заявила РБК директор кинотеатра Ирина Мухьянова.

Она рассказала, что в 9:20 мск началось сильное задымление. По словам директора кинотеатра, в МЧС пояснили, что причиной задымления стало возгорание пенополистирола, а также была нарушена техника безопасности при проведении ремонтных работ.

Мухьянова сообщила, что больше всего пострадал кинозал, «все кресла и экран в саже». По ее словам, кинотеатр уже назначил судебную экспертизу для оценки убытков.

«Будем подавать в суд на арендодателя — ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» и строительную компанию «Монарх», которая ведет ремонт в Центральном доме предпринимателя. Возобновить деятельность кинотеатра сейчас мы не сможем», — заключила Мухьянова.

В пресс-службе МЧС РБК сообщили, что возгорание было ликвидировано еще до приезда спасателей.

РБК направил запрос в ГБУ «Агентство инноваций Москвы» и компанию «Монарх», выполняющую ремонт в здании Центрального дома предпринимателя.

В марте «Интерфакс» сообщал, что кинотеатр «35 мм» начал искать новую площадку вместо здания Центрального дома предпринимателя, откуда его выселяет ГБУ «Агентство инноваций Москвы». Мухьянова тогда сообщила, что получила предписание освободить помещение до 15 марта. В ответ она направила в ГБУ письмо, в котором указала, что у кинотеатра заключен договор аренды до 2018 года и возможности съехать нет.

После этого в кинотеатре без оповещения отключили электричество и воду. По мнению Мухьяновой, это было ответным актом со стороны ГБУ на отказ освободить помещение.

В середине 2016 года здание Центрального дома предпринимателя из ведения ГБУ «Малый бизнес Москвы» передали ГБУ «Агентство инноваций Москвы». О смене управляющей организации администрацию кинотеатра никто не уведомил. Только в декабре года Мухьянова подписала допсоглашение о смене управляющей компании.

В здании с 2014 года идет ремонт, который изначально планировалось закончить за три месяца.

До июня 2015 года «35 мм» платил аренду, несмотря на то, что в договоре прописан пункт о предоставлении арендных каникул на время ремонта. Из-за того, что ремонт затянулся руководство кинотеатра обратилось в суд с требованием зачислить выплаченную сумму в счет будущей аренды. По информации на март 2016 года, суд не вынес никаких решений.

Теги: Москва , кинотеатр , Пожар
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