Билл Гейтс вернул себе статус самого богатого человека в мире

Снижение котировок ценных бумаг онлайн-ретейлера Amazon.com (к концу торгов четверга их стоимость на бирже NASDAQ уменьшилась на 0,65%) опустило основателя компании Джеффа Безоса на второе место в ведущемся в реальном времени рейтинге богатейших людей мира Forbes.

Накануне, 27 июля, скачок котировок привел к тому, что состояние Безоса выросло, по оценке Forbes, до $90,6 млрд, что позволило бизнесмену обойти Билла Гейтса ($90,1 млрд).

По итогам торгового дня состояние Безоса уменьшилось на $543 млн, или 0,6%, сократившись до $88,7 млрд. Общий капитал Гейтса за день уменьшился лишь на $242 млн (минус 0,3%), что позволило ему вернуться в лидеры рейтинга ($89,8 млрд).

За тридцатилетнюю историю рейтинга Forbes занимал первую строчку в ежегодных выпусках 23 раза. Помимо него самыми состоятельными людьми на планете журнал признавал японцев Йосиаки Цуцуми и Тайкичиро Мори (строительные магнаты конца 1980-х — начала 1990-х годов), мексиканца Карлоса Слима (владеет телекоммуникационными компаниями Telefonos de Mexico и America Movil), Уоррена Баффета (владелец инвесткомпании Berkshire Hathaway). Кроме того, в 2016 году основателю ретейлера одежды Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear) Амансио Ортеге удалось на пару дней обойти Гейтса в онлайн-счетчике состояний.