В Кремле прокомментировали отзыв лицензии у «Югры»

Кремль «никак не вмешивается» в ситуацию с решением Центробанка по поводу отзыва лицензии у банка «Югра» и «не дает оценку, так как это независимый мегарегулятор». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, не вызывает ли отзыв лицензии у финансовой организации беспокойство у Кремля, передает корреспондент РБК.

Песков напомнил, что ЦБ не только регулирует деятельность каждого отдельно взятого банка, но и отвечает за стабильность финансовой системы страны в целом. «Есть основания полагать, что все решения принимаются после оценки всей ситуации», — подытожил он.

ЦБ отозвал лицензию у ПАО «Банк «Югры» 28 июля, пояснив, что проверка выявила полную утрату банком своего капитала. Центробанк считает, что финансовое оздоровление с привлечением страховщиков и кредиторов банка экономически нецелесообразно из-за низкого качества активов и «величины выявленного дисбаланса» между ценой этих активов и обязательств, учитывая, что банк не был «системно значимой» организацией.

По словам бывшего председателя правления банка «Югра» Дмитрия Шиляева, у банка отозвали лицензию, после того как временная администрация «искусственным образом разрушила» капитал банка, создав условия для ее изъятия. Он отметил, что владельцы финансовой организации рассматривают решение ЦБ в том числе как «эмоциональное давление» на клиентов банка, которые не забирали свои вклады.