«Уралкалий» заключил годовой контракт на поставку в Индию

Российский производитель удобрений «Уралкалий» заключил контракт на поставку хлористого калия в Индию с августа 2017 года по июнь 2018 года, говорится в сообщении компании. Покупатель — индийский импортер минеральных удобрений IPL.

Цена удобрений «соответствует текущему рыночному уровню цен» говорится в сообщении пресс-службы «Уралкалия». По данным источника «Интерфакса», стороны согласовали цену в $240 за тонну, с повышением на $13 за тонну к уровню прошлогоднего контракта. В начале июня источник агентства допускал, что цена за тонну в индийском контракте составит $250.

Ранее в июле «Уралкалий» заключил контракт на поставку хлористого калия в Китай с августа по декабрь 2017 года. Среди покупателей — химические корпорации Sinochem, CNAMPGC и CNOOC. По данным источника ТАСС, контракт был подписан по цене $230 за 1 т.