В результате крушения поезда в Барселоне пострадали 48 человек

В Барселоне на Французском вокзале поезд врезался в тупик. В результате пострадали 48 человек, пять из которых находятся в критическом состоянии

Фото: @guillem_sm / twitter

В Барселоне в результате крушения поезда на Французском вокзале пострадали 48 человек. Об этом сообщили в местных экстренных службах, передает Reutets.



Как рассказали собеседники агентства, сведений о жертвах пока не поступало.

По данным издания El Pais, во время прибытия поезда из Таррагоны машинисты не смогли остановить его, и состав врезался в тупик. Газета El Mundo опубликовала видео очевидца с места крушения поезда.

Как сообщает издание Lavan Guardia со ссылкой на интервью очевидца испанскому телеканалу TV 3, состав ударился о железный ограничитель в тупике железнодорожных путей. В результате он ушел на два метра внутрь первого вагона. Издание сообщает, что 24 пассажира поезда смогли выйти из состава самостоятельно. Как отмечает издание El Nacional, от удара были повреждены шесть вагонов поезда.



Как отмечает телеканал TV 3, Французский вокзал открыт, но работает частично. Доступ на платформу, где произошло крушение поезда, ограничено.

Как отмечает портал, из 48 пострадавших пятеро находятся в критическом состоянии, 18 человек были госпитализированы. Другим 30 пассажирам поезда была оказана помощь на месте происшествия. Как отмечает El Mundo, среди пострадавших — машинист поезда.

После катастрофы пассажирам рекомендовали не выходить на станцию.

Заметка дополняется