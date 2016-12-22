В Роскомнадзоре назвали число заблокированных за пять лет сайтов

За пять лет действия закона об ограничении доступа к сайтам с запрещенной информацией 275 тыс. интернет-ресурсов внесены в реестр запрещенной информации и заблокированы. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, передает ТАСС.

Большая часть страниц — 97 тыс. — была заблокирована на основании решения суда о признании информации запрещенной к распространению на территории России.

Как отметили в ведомстве, в основном суд принимал решение о блокировке страниц в Сети из-за распространения наркотиков и проведения азартных игр онлайн. К более 70 тыс. сайтов был запрещен доступ из-за распространения наркотиков. Были закрыты более 43 тыс. интернет-казино и незаконных лотерей. Роскомнадзор заблокировал более 38 тыс. страниц за детскую порнографию, а более 25 тыс. ресурсов — за призывы к суициду.

В ведомстве отметили, что значительная часть запрещенной информации распространяется в социальных сетях. Так, за пять лет в соцсетях было заблокировано около 60 тыс. страниц с незаконным контентом. Большинство из них, а именно 48 тыс. страниц, находилось во «ВКонтакте», наименьшее — 630 — в Facebook. Большинство из заблокированных материалов пропагандировало суицид.

В том случае, если сайт удаляет запрещенную информацию, то он исключается из реестра. Как рассказали в Роскомнадзоре, блокировка была снята с более 178 тыс. интернет-страниц. В ведомстве отметили, что оно работает с администрациями крупных интернет-порталов, в том числе с «Яндексом», Mail, «Одноклассниками», «ВКонтакте», «Рамблером», Livejournal, Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, iTunes и Tumblr.com. В Роскомнадзоре рассказали, что 70% запрещенной информации интернет-ресурсы удаляют сами. «Не удаляют противоправный контент в основном сайты, специализирующиеся на распространении запрещенной информации», — отметили в ведомстве.

Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» №139, который предусматривал создание единого реестра заблокированных сайтов с запрещенной информацией, был подписан президентом Владимиром Путиным 28 июля 2012 года.

В 2017 году в начале июля российский лидер подписал закон, который позволяет блокировать «зеркала» пиратских сайтов, то есть их копии, которые размещены по другому адресу. Новая норма вступит в силу с 1 октября 2017 года. Как отмечается в тексте закона, копия запрещенного сайта — это интернет-страница, которая «сходна» с заблокированным ресурсом до «степени смешения».