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«Ведомости» назвали возможного главу избирательного штаба Путина
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«Ведомости» назвали возможного главу избирательного штаба Путина
Политика, 08:10
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«Ведомости» назвали возможного главу избирательного штаба Путина

Избирательный штаб российского лидера Владимир Путина на предстоящих президентских выборах в 2018 году может возглавить глава его администрации Антон Вайно. Об этом рассказали источники, близкие к администрации президента, и подтвердил собеседник, который работает в президентском аппарате, сообщает газета «Ведомости».

«Сейчас по умолчанию все думают, что это будет Вайно», — сказал источник издания, близкий к администрации президента. От отметил, что решение о том, кто возглавит избирательный штаб, примет Путин, а оно «может быть другим». Собеседник отметил, что обычно избирательную кампанию возглавляет кто-то из высших должностных лиц президентской администрации.

Источник газеты в администрации президента сказал, что выбор Вайно в качестве главы избирательного штаба был бы логичным. «Учитывая традиционный функционал Вайно, связанный с ведением графика президента, такой вариант тем более вероятен», — сказал он. Вайно работал в штабе Путина в ходе выборов в 2012 годе, добавил собеседник издания. Один из источников газеты рассказал, что Дмитрий Медведев и Дмитрий Козак были руководителями избирательной кампании, потому что были «доверенными» лицами.

Источник «Ведомостей» сообщил, что официально имя руководителя избирательного штаба будет названо после того, как будет создана инициативная группа, которая выдвинет кандидата на выборы в президенты. Работа штаба начнется, когда претендент на должность главы государства откроет избирательный счет.

Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков не прокомментировали информацию о предстоящей предвыборной кампании. По их словам, она не началась и пока никакие решения приняты не были.

Как сообщается на сайте Кремля, Вайно в начале своей карьеры с 1996 по 2001 год работал в российском посольстве в Японии, а потом — во Втором департаменте Азии МИД России. Затем он занимал должности в Управлении протокола президента, в правительстве, а затем и в аппарате российского главы. Должность руководителя администрации президента он занимает с 12 августа 2016 года.

В прошлую пятницу, 21 июля, Путин во время встречи со школьниками в образовательном центре «Сириус» в Сочи сказал, что пока не решил о том, будет ли «уходить» с поста или нет. Российский лидер отметил, что когда он примет решение, тогда и подумает о «следующем шаге». Президент добавил, что «в мире есть много интересных занятий», а политикой можно заниматься, не занимая должность руководителя страны.

В начале июля РБК со ссылкой на источник, близкий к президентской администрации, сообщал, что Путин, вероятнее всего, примет участие в президентских выборах, но как самовыдвижинец. Этот вариант в Кремле рассматривают, как приоритетный, сказал собеседник РБК. Он отметил, что выдвижение Путина от партии «Единая России» маловероятно.

Теги: Владимир Путин , выборы президента , избирательный штаб
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