Прокуратура Абхазии начала проверку гибели россиян при падении самолета

Прокуратура Абхазии устанавливает причины крушения легкомоторного самолета в устье реки Бзыпта, на борту которого были трое россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря генпрокуратуры Раду Сангулию.

«Прокуратура Гагрского района совместно с транспортной прокуратурой Абхазии проводят следственные мероприятия», — сказала пресс-секретарь.

По данным агентства «Интерфакс», по факту крушения судна генпрокуратура республики возбудила уголовное дело. Как сообщает издание со ссылкой на руководителя пресс-службы МЧС Абхазии Мизана Ломия, причиной авиапроисшествия могла стать неисправность самолета.

Самолет упал в Пицунде 27 июля. В результате аварии погибли трое россиян — житель Московской области ​Уголов Андрей Викторович 1987 года рождения, житель Самары Семенов Виталий Александрович 1970 года рождения и 11-летний ребенок.

По данным МЧС, перевозку пассажиров осуществляла коммерческая фирма «Седьмое небо». Спасатели получили сигнал о падении самолета в 17:22, выяснением причин катастрофы, как пояснили в ведомстве, будет заниматься МВД.