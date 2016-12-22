В Стамбуле из-за сильного ливня закрыли метро

В Стамбуле из-за сильного ливня и шторма закрыли метро, сообщает турецкий телеканал Haberturk.

Из-за погодных условий прекращено движение по подводному железнодорожному тоннелю «Мармарай», сообщает телеканал. Кроме того, был закрыт для движения автомобильный тоннель «Евразия» под проливом Босфор, пишет CNN Turk.

По информации Haberturk, из-за сильных ливней оказались затоплены многие улицы Стамбула, на одной из них утонул автобус. Все пассажиры были эвакуированы.

По данным телеканала, во многих частях города образовались автомобильные пробки, а в аэропорту города имени Ататюрка были отменены рейсы.

По информации Haberturk, в результате ливня оказалась разрушена стена на территории армянского кладбища. На своей странице в Twitter телеканал опубликовал видео, на котором видна разрушенная стена кладбища. На кадрах также видно, как сотрудники полиции и жители участвуют в ликвидации разрушений.

В своей социальной сети телеканал опубликовал фотографии, на которых запечатлены затопленные улицы Стамбула.