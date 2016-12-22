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Путин подписал закон об ужесточении ответственности для самогонщиков
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Путин подписал закон об ужесточении ответственности для самогонщиков
Общество, 17:27
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Путин подписал закон об ужесточении ответственности для самогонщиков

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым в Уголовный кодекс добавлены две новые статьи, устанавливающие наказания за незаконное производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции, а также незаконную розничную продажу алкогольной продукции.

Документ, в частности, предусматривает внесение в Уголовный кодекс статьи, в соответствии с которой незаконная розничная продажа алкогольной продукции будет наказываться либо штрафом до 80 тыс. руб. либо исправительными работами на срок до одного года.

При этом особо оговорено, что ответственность по новой статье может наступить лишь в том случае, если ранее виновный был подвергнут за аналогичное деяние административному наказанию. Таким образом, к уголовной ответственности может быть привлечен человек, решивший продать бутылку самогона, после того как был оштрафован за незаконное осуществление предпринимательской деятельности в виде продажи такой же бутылки самогона (ст. 14.1 КоАП).

Другая вновь внесенная в Уголовный кодекс статья (ст. 171.3) выделяет в отдельный вид преступлений незаконное производство (хранение, перевозку и т. д.) этилового спирта и алкогольной продукции в крупном размере. До сих пор виновные в таких преступлениях осуждались по ст. 171 УК, однако при привлечении по новой статье в несколько увеличится размер штрафов.

Теги: Владимир Путин , алкоголь , закон
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