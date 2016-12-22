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Суд принял иск гуковских шахтеров к главе ВЦИОМа за фразу о «2% дерьма»
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Суд принял иск гуковских шахтеров к главе ВЦИОМа за фразу о «2% дерьма»
Общество, 18:09
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Суд принял иск гуковских шахтеров к главе ВЦИОМа за фразу о «2% дерьма»

В Останкинском народном суде зарегистрирован иск о защите чести и достоинства к главе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерию Федорову и телеканалу «Дождь». Информация опубликована на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Иск принят к рассмотрению. Как сообщал ранее РБК, жалоба подана инициативной группой протестующих шахтеров города Гуково (Ростовская область) и руководителем Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) Николаем Мироновым, поддерживающим горняков.

Истцы требуют от Федорова признать свои рассуждения не соответствующими действительности и принести публичные извинения. «Дождь» истцы считают техническим ответчиком, к самому телеканалу они претензий не имеют, однако просят журналистов опубликовать опровержение слов главы ВЦИОМа на своем сайте.

Федоров в интервью телеканалу «Дождь» в конце июня прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Соловьева о «2% дерьма», вышедших на митинги, организованные главой Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. «Такого, извините, «дерьма» гораздо больше», — сказал Федоров в эфире «Дождя».

Он уточнил, что такими людьми считает и тех, кто вовлекается «в дискуссии о судьбах Родины», на самом деле «не будучи озабоченными ее судьбой». Таких россиян, по расчетам главы ВЦИОМа, «вообще порядка 15%». Он назвал их позицию как «негативной» по отношению к «курсу Владимира Путина, к его режиму и отчасти к его персоне».

Шахтеры предприятия «Кингкоул» города Гуково, Ростовской области, протестовали против невыплаты зарплат с апреля 2015 года по июль 2016 года. Общая задолженность предприятия перед работниками составила более 300 млн руб. С августа по сентябрь 2016 года шахтеры провели голодовку в знак протеста против невыплат зарплаты, а также передали в октябре обращение к президенту России Владимиру Путину, где предупреждали об акциях протеста. 20 декабря 2016 года шахтеры отправились для проведения акции протеста в Москве, однако полиция пресекла их отъезд в столицу. Шахтеры устроили пикет в Гуково. 13 апреля 2017 года суд приговорил генерального главу «Кингкоул» Владимира Пожидаева к пяти годам лишения свободы за невыплату зарплаты.

К маю, по заявлению администрации региона, работникам предприятия было выплачено 272 млн руб. из средств регионального бюджета, заявил губернатор Ростовской области Владимир Голубев. Выплату планировалось завершить к концу июня, о чем региональные власти отчитались 1 июля. Однако 4 июля шахтеры вновь объявили голодовку, так как не были удовлетворены суммой выплаченной задолженности. В администрации Ростовской области ответили, что сумма (374 млн руб.) сильно завышена. По данным региональных властей, шахтерам было выплачено 308,2 млн руб.

Теги: иск , ВЦИОМ , «Дождь» , шахтеры
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