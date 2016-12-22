ВЦИОМ рассказал о возросшем доверии россиян к банкам и кредитам

Доверие россиян к банкам и кредитам выросло по сравнению с летом прошлого года, говорится в сообщении ВЦИОМа, поступившем в РБК.

По данным исследования, если в июне 2016 года на банковский счет свободные средства были готовы положить 33% граждан, то в июне 2017 года — уже 54%.

При этом более двух третей опрошенных (68%) заявили, что предпочитают откладывать сбережения и сокращать повседневные расходы. Как отмечает ВЦИОМ, с начала года этот показатель почти не изменился, в то время как год назад такой точки зрения придерживался 61% респондентов. Только 24% граждан считают правильным сразу же потратить зарплату или пенсию.

Кроме того, данные опроса свидетельствуют об улучшении настроения россиян в вопросе получения кредитов. «Соответствующий индекс составляет 26 пункта — рост с 21 пункта в январе», — говорится в сообщении. При этом 74% респондентов не готовы брать крупные займы. Обратного мнения придерживаются 14% опрошенных.

В то же время растет индекс потребительского доверия россиян. По мнению 29% граждан, сейчас благоприятное время для крупных покупок, в январе такого мнения придерживались 23% опрошенных. При этом более половины респондентов — 57% — пока не готовы к масштабным приобретениям. В июне показатель потребительского доверия составил 39 пунктов, тогда как год назад — 34 пункта.

По мнению ведущего эксперта-консультанта ВЦИОМа Олега Чернозуба, рост индексов потребительского и кредитного доверия говорит о том, что, «несмотря на усталость от кризиса, люди видят позитивные изменения».

Опрос проводился методом телефонного интервью с 28 по 30 июня 2017 года. В исследовании приняли участие 1800 респондентов в возрасте от 18 лет.