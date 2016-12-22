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Порошенко сообщил об успешных испытаниях беспилотного БТР «Фантом-2»
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Порошенко сообщил об успешных испытаниях беспилотного БТР «Фантом-2»
Политика, 14:08
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Порошенко сообщил об успешных испытаниях беспилотного БТР «Фантом-2»

Президент Украины Петр Порошенко заявил об успешных испытаниях беспилотного БТР «Фантом-2». Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

«Беспилотный БТР «Фантом-2»: мощный и эффективный, и уже подтвердил свою надежность во время успешных испытаний», — заявил Порошенко.

В декабре 2016 года президент Украины сообщил на своей странице в Facebook об испытаниях представленного в октябре 2016 года предшественника «Фантома-2» — беспилотного БТР «Фантом». Модернизированный беспилотный БТР изменил колесную схему с 6х6 на 8х8. Также на «Фантоме-2» разрабатывается установка тяжелого автоматического пулемета и комплекса высокоточного ракетного вооружения.

Ранее пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины сообщила, что 21 июля секретарю СНБО Александру Турчинову на Гончаровском полигоне были представлены новинки украинского ВПК, такие как модернизированный беспилотный БТР «Фантом-2» и новый украинский ударный беспилотный летательный аппарат «Горлица».

Теги: Украина , Петр Порошенко , беспилотный БТР
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