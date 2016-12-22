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Леопард напал на пятилетнюю девочку в Саратове
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Леопард напал на пятилетнюю девочку в Саратове
Общество, 13:27
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Леопард напал на пятилетнюю девочку в Саратове

В контактном зоопарке Саратова леопард напал на пятилетнюю девочку, сообщает «Версия.Саратов».

Инцидент произошел 26 июля на проспекте Кирова в торговом комплексе «Манеж». По словам очевидцев, леопард схватил ребенка за шею. В администрации ТК сообщили, что девочке оказали необходимую медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку произошедшего.

В конце мая на одной из центральных улиц Энгельса Саратовской области на 15-летнего подростка напала львица. Животное выбежало из квартиры, где его держали, на улицу «в погоне за кошкой». Проходивший мимо мальчик от испуга замахал руками, и животное напало на него. В результате на теле подростка осталось несколько царапин.

Следственный комитет предложил врио губернатора Саратовской области Валерию Радаеву и прокурору региона забрать львицу у хозяина, так как животное содержится в квартире, без соблюдения мер безопасности. Позднее, 3 мая, ветслужба оштрафовала владельца животного на 800 руб. за «нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

Теги: ребенок , Саратов , леопард
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