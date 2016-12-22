СМИ сообщили о предложении Минтранса подтверждать квалификацию водителей

Министерство транспорта России внесло в правительство законопроект, который предусматривает введение независимой оценки квалификации водителей. Об этом сообщает газета «Известия». В случае принятия законопроекта изменения будут внесены в Трудовой кодекс.

По данным газеты, поправки затронут всех водителей, начиная с таксистов и заканчивая дальнобойщиками. В случае отказа от прохождения квалификационного экзамена работнику грозит увольнение.

«После принятия законопроекта за отказ от прохождения независимой оценки квалификации водителя можно будет уволить. Для этого в ст. 81 Трудового кодекса РФ вносится дополнительный пункт», — заявила газете ведущий юрист департамента трудового права Института профессионального кадровика Полина Журенкова.

Подтверждение квалификации смогут пройти только обладатели российских водительских прав. Газета отмечает, что таким образом Минтранс планирует избавиться от непрофессионалов и снизить аварийность на дорогах.

Вместе с этим зампредседателя Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям Валентина Митрофанова сообщила газете, что считает законопроект преждевременным, поскольку пока что отсутствуют критерии оценки водителей.

«У нас еще не принят стандарт для водителей, а уже хотят ввести обязательные профэкзамены. Непонятно, как это будет реализовываться при отсутствии профстандарта как такового», — подчеркнула Митрофанова.

Коррупция при получении квалификаций водителей увеличится вдвое в случае утверждения инициативы Минтранса. Об этом в беседе с РБК сообщил председатель профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов. «Коррупция в этой сфере уже сейчас сильно развита. Этим (вопросом получения квалификации) должны заниматься на уровне таксомоторных парков, а не на уровне государства», — считает Смирнов.