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Группа «Сафмар» продала акции «М.Видео» по 405 руб. за штуку
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Группа «Сафмар» продала акции «М.Видео» по 405 руб. за штуку
Бизнес, 10:21
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Группа «Сафмар» продала акции «М.Видео» по 405 руб. за штуку

Группа «Сафмар», владеющая через компанию Lagranolia Holdings Limited контрольным пакетом «М.Видео», продала международным инвесторам около 44,33 млн акций ретейлера (24,66% капитала) по цене 405 руб. за штуку.

В сообщении «М.Видео» отмечается, что в результате сделки доля «Сафмар» в уставном капитале ретейлера сократится до 57,68%.

После появления новостей о сделке стоимость акций «М.Видео» на Московской бирже опустилась до 405 руб., что примерно на 6,2% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Владельцем контрольного пакета акций «М.Видео» «Сафмар» стала в апреле 2017 года, выкупив его у Александра Тынкована и его партнеров. Позднее группа увеличила свой пакет, приобретя еще 24,66% акций в рамках добровольного предложения миноритарным акционерам.
 

Теги: «М.Видео» , «Сафмар»
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