В Москве задержали подпольно изготавливавших оружие неонацистов

Федеральная служба безопасности России 25–26 июля задержала в Москве и Подмосковье членов неонацистской группы, которые занимались подпольным изготовлением оружия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФСБ.

«ФСБ совместно с МВД России пресечена деятельность членов преступной группы неонацистского толка, причастной к незаконному обороту средств поражения в Центральном федеральном округе (ЦФО), а также организации нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия», — указывается в сообщении.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли у неонацистов пулемет Дегтярева, семь пистолетов-пулеметов Кедр, два автомата Калашникова, 37 пистолетов и револьверов, ручные осколочные гранаты Ф-1 и РГД-5, а также комплектующие к оружию. Кроме того, сотрудники спецслужб обнаружили 3 кг взрывчатки и более 1,5 тыс. патронов.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч. 3 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

В марте ФСБ раскрыла преступную группу, которая незаконно торговала оружием и взрывчаткой на территории Центральной России.

По информации ведомства, группа создала канал по незаконному обороту оружия, патронов и взрывчатки. В марте в Московской и Владимирской областях задержали четырех человек, которые занимались контрабандой оружия. Они перевозили вооружение в тайниках, спрятанных в транспортных средствах.

Сотрудники спецслужб изъяли 90 кг взрывчатых веществ и 17 единиц оружия: ручной пулемет Калашникова, пистолеты-пулеметы «Витязь», «Кедр», автоматы Калашникова, пистолеты «Беретта», Макарова, винтовки и ружья. Также были обнаружены и изъяты более 700 патронов, предназначенных для бесшумной и беспламенной стрельбы. Следственный отдел ФСБ возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 222, 222.1 (незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ).